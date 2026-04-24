Intesa Sanpaolo ha contribuito a sottoscrivere un finanziamento al Gruppo Lavazza

Un gruppo di banche, tra cui BofA Securities, BNL BNP Paribas e Crédit Agricole Italia, ha collaborato alla sottoscrizione di un finanziamento destinato al Gruppo Lavazza. La transazione riguarda un accordo di finanziamento che coinvolge più istituti di credito, senza ulteriori dettagli sulla cifra o le modalità. Intesa Sanpaolo ha avuto un ruolo in questa operazione, contribuendo alla sua realizzazione.

Un pool di banche formato da BofA Securities, BNL BNP Paribas, Crédit Agricole Italia, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Milan Branch, Intesa Sanpaolo (IMI CIB), Mediobanca e Rabobank – che hanno agito in qualità di finanziatori e congiuntamente a BNP Paribas Italian Branch, anche in qualità di mandated lead arrangers – ha sottoscritto un contratto di finanziamento con il Gruppo Lavazza, fra le aziende leader a livello globale nel mercato del caffè. Nell’ambito dell’operazione, hanno agito in qualità di sustainability coordinator BNP Paribas Italian Branch e Intesa Sanpaolo (IMI CIB) che ha svolto anche il ruolo di agent. Il finanziamento è legato a specifici obiettivi Esg di Lavazza.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Intesa Sanpaolo ha contribuito a sottoscrivere un finanziamento al Gruppo Lavazza Notizie correlate Intesa Sanpaolo, finanziamento al progetto solare Big Muddy negli Stati UnitiLa divisione IMI Corporate & Investment banking di Intesa Sanpaolo, guidata da Mauro Micillo, ha coordinato e partecipato a un finanziamento di 183... Intesa Sanpaolo partecipa a un finanziamento per sistemi di accumulo energetico in NevadaLa divisione IMI Corporate & Investment banking di Intesa Sanpaolo, guidata da Mauro Micillo, ha partecipato, insieme a un pool di banche... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: presentate a napoli 10 imprese vincenti; Paolo Grandi nuovo presidente di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking e di Ispb; Intesa Sanpaolo, si avvicina la trimestrale: le attese degli analisti Da OraFinanza; Paolo Grandi nominato presidente di Fideuram e ISP Private Banking. Intesa Sanpaolo ha contribuito a sottoscrivere un finanziamento al Gruppo LavazzaUn pool di banche tra cui Intesa Sanpaolo ha sottoscritto un finanziamento da 900 milioni di euro con il Gruppo Lavazza. lettera43.it Intesa Sanpaolo partecipa al maxi finanziamento ESG per il Gruppo LavazzaIl finanziamento è stato erogato da BofA Securities, BNL BNP Paribas, Crédit Agricole Italia, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Intesa Sanpaolo, Mediobanca e Cooperatieve Rabobank ... affaritaliani.it Intesa Sanpaolo down oggi, app non funziona: cosa sta succedendo facebook #CommentoFlash #IntesaSanpaolo Commenti e previsioni sulla situazione macroeconomica e sui mercati finanziari, un commento sui dati macroeconomici più significativi e sull’andamento dei mercati. Per approfondire: intesasanpaolo.prodottiequotazioni. x.com