Intervento record a Cassino | salvato paziente di 99 anni dopo grave emorragia interna
Un paziente di 99 anni è stato salvato dopo un intervento chirurgico urgente a Cassino. L’operazione, complessa e ad alto rischio, è stata eseguita con successo dall’équipe di Chirurgia Generale dell’ospedale Santa Scolastica. Il paziente era stato colpito da una grave emorragia interna. Nessun dettaglio sui tempi dell’intervento o sulle condizioni attuali.
Un intervento chirurgico complesso e ad altissimo rischio è stato eseguito con successo all’ospedale Santa Scolastica di Cassino, dove l’équipe della UOC di Chirurgia Generale è intervenuta d’urgenza su un paziente di 99 anni.L’uomo era stato ricoverato in condizioni estremamente critiche a causa. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Notizie e thread social correlati
Al CTO la catena dell’emergenza-urgenza ad alta specializzazione salva paziente da una grave emorragiaUn uomo di quasi 70 anni è stato portato al Dipartimento di Emergenza e Accettazione di un centro di alta specializzazione, lamentando un dolore...
Rinasce dopo il tumore grazie alla chirurgia robotica: l'intervento su un paziente di 38 anni a Casa SollievoUn uomo di 38 anni, affetto da un tumore vescicale aggressivo, è stato sottoposto a un intervento chirurgico con tecnologia robotica presso una...