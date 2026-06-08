Intervento record a Cassino | salvato paziente di 99 anni dopo grave emorragia interna

Notizia in breve

Un paziente di 99 anni è stato salvato dopo un intervento chirurgico urgente a Cassino. L’operazione, complessa e ad alto rischio, è stata eseguita con successo dall’équipe di Chirurgia Generale dell’ospedale Santa Scolastica. Il paziente era stato colpito da una grave emorragia interna. Nessun dettaglio sui tempi dell’intervento o sulle condizioni attuali.