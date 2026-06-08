Insegnante di sostegno segue il suo alunno in clinica a Rimini | ferie pagate di tasca sua arriva l’encomio

Un insegnante di sostegno di Gela ha deciso di seguire il suo alunno in una clinica a Rimini durante le ferie. Ha pagato di tasca propria il viaggio e il soggiorno per stare accanto a lui. Questa scelta non era prevista dal contratto o dal programma scolastico. La scuola ha poi confermato un encomio per il suo gesto.

Non era scritto nel contratto. Né nel programma scolastico. Eppure quell’insegnante di sostegno dell’Istituto comprensivo Giovanni Verga di Gela ha preso le sue ferie, ha pagato viaggio e soggiorno di tasca propria e ha raggiunto in auto la Romagna. Destinazione: una clinica di Rimini, dove il suo alunno – arrivato dall’isola con la sola madre – era ricoverato per un intervento chirurgico. La vicenda, riportata dall’edizione locale del Corriere della Sera, ha fatto presto il giro delle istituzioni. L’insegnante non ha voluto che quel bambino affrontasse la degenza senza il suo punto di riferimento quotidiano. “Inizialmente la mamma pensava stessi scherzando”, ha dichiarato la donna. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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La riconferma del docente di sostegno pregiudica la possibilità del ruolo

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