Dalla Sicilia a Rimini in ferie per assistere il suo alunno in ospedale | il gesto di un’insegnante di sostegno esempio di passione professionale

Un insegnante di sostegno siciliana ha preso ferie non programmate per raggiungere in auto Rimini e assistere un alunno in ospedale. La decisione non era prevista dal contratto né dal piano scolastico, ma la docente ha deciso di partire comunque. Il gesto è stato definito un esempio di passione professionale e dedizione verso gli studenti. La docente ha così dimostrato un impegno personale al di là delle mansioni formali.

Non era previsto dal contratto. Né dal programma scolastico. Eppure quell’insegnante di sostegno siciliana ha chiuso la valigia, preso ferie e raggiunto in auto la Romagna. Destinazione: una clinica di Rimini, dove il suo alunno – arrivato dall’isola con la sola madre – era ricoverato per un intervento chirurgico. La maestra non ha voluto che quel bambino affrontasse la degenza senza il suo punto di riferimento quotidiano. La vicenda, raccontata dall’edizione locale del Corriere della Sera, ha fatto presto il giro delle istituzioni. L’insegnante ha contribuito di tasca propria alle spese di viaggio e soggiorno. “Inizialmente la mamma pensava stessi scherzando”, ha dichiarato la donna. “Ho voluto dare sostegno a un bambino solare, con una grande forza di volontà, e a una madre coraggiosa. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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