Ingeborg Bachmann parole che risuonano dentro salti nel vuoto

Da cms.ilmanifesto.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ingeborg Bachmann è ricordata come una scrittrice di grande influenza, le cui parole continuano a risuonare nel tempo. La sua figura ha suscitato riflessioni sulla scrittura come forma di espressione elevata, paragonata a un atto divino. Le sue opere sono state oggetto di analisi e discussione, evidenziando la sua importanza nel panorama letterario. La sua influenza si manifesta anche nel modo in cui viene percepita e interpretata nel corso degli anni.

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