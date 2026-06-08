ingeborg bachmann parole che risuonano dentro salti nel vuoto

Ingeborg Bachmann è ricordata come una scrittrice di grande influenza, le cui parole continuano a risuonare nel tempo. La sua figura ha suscitato riflessioni sulla scrittura come forma di espressione elevata, paragonata a un atto divino. Le sue opere sono state oggetto di analisi e discussione, evidenziando la sua importanza nel panorama letterario. La sua influenza si manifesta anche nel modo in cui viene percepita e interpretata nel corso degli anni.

L'inedito Anticipiamo l’intervento che l’attrice terrà il 18 giugno al Festival Salerno Letteratura nel centenario della nascita della celebre scrittrice e poeta austriaca L'inedito Anticipiamo l’intervento che l’attrice terrà il 18 giugno al Festival Salerno Letteratura nel centenario della nascita della celebre scrittrice e poeta austriaca Chi scrive è per me una divinità, fin da quando rubavo i libri ai grandi. Con il tempo mi sono accorta che le scrittrici lo sono di più, per quanto ancora faticano, tra elogi di circostanza e quote rosa, a concedersi la libertà di esserlo, a individuare la loro voce e a farla sentire, nonostante la strada aperta nella pietra da giganti come Ingeborg Bachmann. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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