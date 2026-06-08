infezione silente sinner in ospedale cosa succede

Notizia in breve

Nel tardo pomeriggio, Jannik Sinner ha lasciato l’ospedale San Raffaele di Milano. Era stato ricoverato per sottoporsi a una serie di accertamenti, dopo aver accusato un malore durante il torneo di Roland Garros. I medici avevano programmato le visite per approfondire le cause dell’episodio. Al momento non sono stati resi pubblici i risultati delle analisi o eventuali diagnosi.