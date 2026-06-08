Infezione silente Sinner in ospedale cosa succede
Nel tardo pomeriggio, Jannik Sinner ha lasciato l’ospedale San Raffaele di Milano. Era stato ricoverato per sottoporsi a una serie di accertamenti, dopo aver accusato un malore durante il torneo di Roland Garros. I medici avevano programmato le visite per approfondire le cause dell’episodio. Al momento non sono stati resi pubblici i risultati delle analisi o eventuali diagnosi.
Jannik Sinner ha lasciato nel tardo pomeriggio l’ospedale San Raffaele di Milano, dove si era recato per una serie di accertamenti programmati finalizzati a chiarire le cause del malore accusato durante il Roland Garros. Il numero uno del tennis mondiale è stato visto all’uscita della struttura attorno alle 17.30, dopo una giornata dedicata alle verifiche cliniche. Il campione azzurro, vestito con abbigliamento sportivo, ha salutato brevemente i presenti prima di lasciare l’ospedale insieme al professor Alberto Zangrillo. Al momento non viene esclusa la possibilità che il percorso diagnostico possa proseguire anche nelle prossime ore con ulteriori controlli. 🔗 Leggi su Tvzap.it
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