Infastidisce i passanti al Piano ma non poteva essere lì | nei guai per la violazione del Daspo urbano

Notizia in breve

Un uomo con precedenti legati al Daspo urbano è stato trovato ieri sera in Corso Carlo Alberto, nonostante il divieto di frequentare quella zona. La Polizia lo ha sorpreso mentre disturbava passanti, ed era visibilmente sotto l’effetto di alcol. L’uomo è stato denunciato per violazione del provvedimento e per disturbo della quiete pubblica. Non sono stati segnalati feriti o incidenti collegati all’accaduto.