Infastidisce i passanti al Piano ma non poteva essere lì | nei guai per la violazione del Daspo urbano
Un uomo con precedenti legati al Daspo urbano è stato trovato ieri sera in Corso Carlo Alberto, nonostante il divieto di frequentare quella zona. La Polizia lo ha sorpreso mentre disturbava passanti, ed era visibilmente sotto l’effetto di alcol. L’uomo è stato denunciato per violazione del provvedimento e per disturbo della quiete pubblica. Non sono stati segnalati feriti o incidenti collegati all’accaduto.
ANCONA - Ubriaco e molesto in strada nonostante il divieto di frequentare la zona. È finito nei guai un uomo di origini straniere sorpreso ieri sera dalla Polizia in Corso Carlo Alberto mentre infastidiva alcuni passanti.L'intervento delle Volanti è scattato intorno alle 21.15. Gli agenti hanno. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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