Una causa legale è stata intentata per bloccare l’evento di UFC previsto per il 14 giugno sul prato sud della Casa Bianca. L’accusa sostiene che l’evento sia corrotto. L’evento è stato annunciato come una celebrazione del 250° anniversario del Paese. Non sono stati forniti dettagli sulle parti coinvolte nella causa o sui motivi specifici delle accuse. La data e la location dell’evento sono state confermate dalle fonti organizzative.

Il 14 giugno il prato sud della Casa Bianca dovrebbe ospitare l’incontro di UFC. L’evento è stato dipinto come un tentativo di celebrare il 250° anniversario del Paese. Questa motivazione, tuttavia, non ha convinto proprio tutti a causa del largo anticipo indicato rispetto al 4 luglio. La discrepanza tra la data dell’ Independence Day e il giorno dell’incontro — 14 giugno, compleanno di Donald Trump — non è l’unico punto sollevato. Incontro di UFC alla Casa Bianca: mancano i presupposti necessari. Il Public Integrity Project ha quindi intentato una causa legale con l’obiettivo di bloccare l’incontro dell’Ultimate Fighting Championship (UFC). I piani del 14 giugno sono stati definiti «profondamente corrotti» e finalizzati ad arricchire il presidente e i suoi alleati. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Incontro di UFC alla Casa Bianca, intentata una causa per bloccarlo: «L’evento è corrotto»

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Il RITORNO di MCGREGOR alla CASA BIANCA

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