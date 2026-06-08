Domani sarà deciso il ricorso presentato da una famiglia di uno studente coinvolto in un incontro di boxe tra studenti, avvenuto il 13 maggio durante un intervallo scolastico. L’evento si è svolto all’interno di una scuola superiore e è stato diffuso sui canali Telegram della scuola. La famiglia dell’alunno coinvolto chiede la bocciatura dell’altro studente, coinvolto nel confronto. La decisione sarà comunicata nelle prossime ore.

Modena, 8 giugno 2026 – Domattina si saprà del ricorso dei genitori di uno degli studenti della seconda professionale dell’Istituto Galilei di Mirandola, tra i contendenti dell’incontro di boxe disputato il 13 maggio durante un intervallo delle lezioni e rilanciato su Telegram. Due 16enni a rischio bocciatura per l’incontro di boxe a scuola: respinto il ricorso dei genitori Gli studenti dell’incontro di boxe esclusi dagli scrutini e bocciati Una decisione pare molto dibattuta e sofferta, presa a maggioranza dal consiglio di istituto, quella che aveva stabilito di escluderli dallo scrutinio finale, il che equivale di fatto ad una bocciatura, e contro la quale, appunto, i genitori di uno degli studenti coinvolti hanno deciso di ricorrere, chiedendo appunto che non venga applicata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Incontro di boxe a scuola, i ragazzi coinvolti verso la bocciatura: ricorso di una famiglia

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