Incidente sulla Cassia a Vetralla tra due auto un ferito rimasto incastrato

Notizia in breve

Due veicoli si sono scontrati tra i chilometri 69 e 70 della strada statale 2, sulla Cassia, vicino a Vetralla. Nell’incidente una persona è rimasta ferita e si è verificato un veicolo incastrato. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. Non sono stati comunicati dettagli aggiuntivi sulle condizioni del ferito o sulle dinamiche dell’incidente.