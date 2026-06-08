Incidente sulla Cassia a Vetralla tra due auto un ferito rimasto incastrato

Da viterbotoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Due veicoli si sono scontrati tra i chilometri 69 e 70 della strada statale 2, sulla Cassia, vicino a Vetralla. Nell’incidente una persona è rimasta ferita e si è verificato un veicolo incastrato. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. Non sono stati comunicati dettagli aggiuntivi sulle condizioni del ferito o sulle dinamiche dell’incidente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Incidente stradale sulla Cassia, alle porte di Vetralla. Due auto si sono scontrate tra i chilometri 69 e 70 della strada statale 2 per cause ancora in fase di accertamento.Dopo l'impatto, avvenuto intorno alle 18,30 di lunedì 8 giugno, una macchina si è fermata di traverso sulla corsia in. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

BREAKING NEWS di mercoledì 25 MARZO

Video BREAKING NEWS di mercoledì 25 MARZO

Notizie e thread social correlati

Incidente sulla Cassia a Vetralla: schianto auto-moto, giovane feritoUn incidente si è verificato questa mattina sulla strada statale 2 a Vetralla, nel tratto di Cura, poco prima delle 11.

Temi più discussi: Incidente sulla Cassia Cimina, due feriti trasportati al Santa Rosa; Incidente tra tre auto sulla Cassia sud a Viterbo, un ferito grave; Incidente sulla Cassia: coinvolta un’auto medica; Toro sbuca sulla via dei Laghi, travolto e ucciso da un automobilista. Il sindaco di Nemi: Tragedia sfiorata.

incidente sulla cassia aIncidente sulla Cassia Cimina, due feriti al pronto soccorsoIncidente sulla Cassia Cimina, due feriti al pronto soccorso. Viterbo – Scontro tra due auto poco dopo le caserme - Traffico bloccato e rilievi della polizia stradale ... tusciaweb.eu

incidente sulla cassia aIncidente sulla Cassia tra tre auto, un ferito graveNewTuscia  – VITERBO  – Grave incidente nel pomeriggio di ieri, 31 maggio. Intorno xlle 18.30 tre auto che viaggiavano sulla Cassia nel territorio di Viterbo si dicono scontrate nei pressi dell’Agenzi ... newtuscia.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web