Incidente sulla Cassia a Vetralla tra due auto un ferito rimasto incastrato
Due veicoli si sono scontrati tra i chilometri 69 e 70 della strada statale 2, sulla Cassia, vicino a Vetralla. Nell’incidente una persona è rimasta ferita e si è verificato un veicolo incastrato. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. Non sono stati comunicati dettagli aggiuntivi sulle condizioni del ferito o sulle dinamiche dell’incidente.
Incidente stradale sulla Cassia, alle porte di Vetralla. Due auto si sono scontrate tra i chilometri 69 e 70 della strada statale 2 per cause ancora in fase di accertamento.Dopo l'impatto, avvenuto intorno alle 18,30 di lunedì 8 giugno, una macchina si è fermata di traverso sulla corsia in. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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