Un uomo di 71 anni, ex magistrato antimafia e ex procuratore, è stato ricoverato in condizioni gravi dopo un incidente domestico avvenuto ieri pomeriggio. La polizia ha avviato accertamenti per chiarire le cause dell’accaduto. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle circostanze dell’incidente. La prognosi rimane riservata.

È ricoverato in gravi condizioni Giuseppe Nicolosi, 71 anni, ex magistrato antimafia ed ex procuratore di Prato, vittima di un incidente domestico avvenuto ieri pomeriggio. Nicolosi, che ora si trova nel reparto di Rianimazione dell'ospedale fiorentino di Careggi, sarebbe caduto dalle scale nella sua abitazione nelle colline intorno a Firenze. L’ex procuratore è in coma farmacologico, una condizione che consentirà ai medici di effettuare tutti gli accertamenti necessari per valutare l'entità delle conseguenze della caduta. Al momento, sembrerebbe che abbia riportato un forte trauma cranico e fratture alle costole, ma la prognosi è ancora riservata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Incidente in casa, grave l'ex magistrato Giuseppe Nicolosi

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