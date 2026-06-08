Un autista di autobus è stato licenziato dopo che è stato scoperto che, durante periodi di malattia, si recava a sciare. La moglie, che lavora come medico, gli firmava i certificati di assenza. I controlli hanno evidenziato che l’uomo si assentava dal lavoro anche quando non era effettivamente malato, approfittando delle certificazioni firmate dalla consorte. La società di trasporti ha deciso di interrompere il rapporto di lavoro.

Massa Carrara, 8 giugno 2026 – Era malato ogni volta che gli capitava un turno di lavoro a lui sgradito. Sotto Natale, poi, si affrettava a trasformare qualche giorno di ferie in malattia. Del resto, a certificare il cattivo stato di salute, con tanto di visita medica a domicilio, era sua moglie, medico. Tutto questo è andato avanti per mesi. Finché l’azienda non si è insospettita al punto da disporre degli accertamenti approfonditi. L’uomo sorpreso a sciare sulle piste di Prato Nevoso. Gli investigatori hanno sorpreso l’uomo, un autista dei bus di Autolinee Toscane, 51 anni, in servizio nella provincia di Massa Carrara, mentre sciava insieme alla figlia e ad altri amici sulle piste del comprensorio di Prato Nevoso, in provincia di Cuneo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In malattia, ma andava a sciare: autista degli autobus licenziato, la moglie (medico) gli firmava i certificati

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