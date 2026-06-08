In giustizia per tutti | Omnia porta nelle Madonie il meglio del giornalismo e della magistratura italiana

Notizia in breve

Dal 12 al 14 giugno si svolge a Gangi la terza edizione di Omnia – Festival del Tempo, evento culturale che porta nelle Madonie giornalismo e magistratura italiana. La manifestazione mira a trasformare il borgo in un luogo di discussione sui temi contemporanei, coinvolgendo professionisti del settore. La kermesse si concentra su incontri e confronti pubblici, promuovendo un dialogo aperto tra pubblico e ospiti.