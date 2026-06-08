In giustizia per tutti | Omnia porta nelle Madonie il meglio del giornalismo e della magistratura italiana
Dal 12 al 14 giugno si svolge a Gangi la terza edizione di Omnia – Festival del Tempo, evento culturale che porta nelle Madonie giornalismo e magistratura italiana. La manifestazione mira a trasformare il borgo in un luogo di discussione sui temi contemporanei, coinvolgendo professionisti del settore. La kermesse si concentra su incontri e confronti pubblici, promuovendo un dialogo aperto tra pubblico e ospiti.
Dal 12 al 14 giugno torna a Gangi la terza edizione di Omnia – Festival del Tempo, la manifestazione culturale ideata per trasformare il borgo madonita in uno spazio di confronto sui grandi temi della contemporaneità. Il tema scelto per il 2026 è “InGiustizia per tutti”, una riflessione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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