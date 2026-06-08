Imprigiona in casa la fidanzata a Ravenna i vicini lanciano l' allarme | arrestato

Un uomo di 30 anni è stato arrestato a Ravenna per aver tenuto la fidanzata in casa contro la sua volontà. I vicini hanno lanciato l’allarme, portando all’intervento delle forze dell’ordine. Oltre al sequestro di persona, il trentenne è stato denunciato anche per altri reati.

Fermato nella serata di sabato un uomo di nazionalità kosovara, accusato di sequestro di persona ai danni della fidanzata. L’intervento è stato effettuato dalla Polizia di Stato dopo la segnalazione dei vicini, che hanno sentito le urla provenire dall’abitazione dei due conviventi. L’uomo è stato inoltre denunciato per maltrattamenti contro familiari e conviventi, porto di armi od oggetti atti ad offendere e detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. L’intervento della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella tarda serata di sabato 6 giugno a Ravenna. Gli agenti dell’U. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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