Immobiliare Veloccia | serve aumentare offerta case in affitto agevolato

L’evoluzione del mercato immobiliare a Roma rappresenta ancora un enorme asset per l’economia della città. Questo deve responsabilizzarci a rendere sempre più fluidi i processi che consentono l’evoluzione di questo mercato. D’altra parte, è fondamentale affrontare le grandi sfide legate al tema della casa e ai costi degli affitti. Dobbiamo concentrarci in particolare sul fronte dell’offerta, per aumentare le case in affitto agevolato, e dobbiamo aumentare la disponibilità di abitazioni per gli studenti. Intervento di Maurizio Veloccia al convegno sull’immobiliare. Lo ha dichiarato l’assessore capitolino all’Urbanistica, Maurizio Veloccia, in occasione del convegno “L’evoluzione dell’abitare e il mercato immobiliare”, che si è tenuto oggi alla Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, sede della Camera di commercio di Roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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