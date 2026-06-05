Immissioni in ruolo docenti 2026 posti disponibili dopo la mobilità Ecco in quali scuole AGGIORNATO

Dopo la pubblicazione dei trasferimenti e dei passaggi di ruolo, sono stati resi noti i posti disponibili per le immissioni in ruolo dei docenti nel 2026. La lista riguarda le scuole in cui si aprono nuove assunzioni, escludendo gli accantonamenti. La procedura coinvolge i docenti già assunti a tempo indeterminato e rappresenta l’inizio delle operazioni di assunzione per i precari.

Immissioni in ruolo docenti: la pubblicazione dei trasferimenti e dei passaggi di cattedraruolo dei colleghi già assunti a tempo indeterminato, al netto degli accantonamenti, apre la stagione dell’assunzione dei precari. Cosa sappiamo per il 202627. Il totale dei posti disponibili, nella terza fase dei movimenti dei docenti di ruolo (trasferimenti interprovinciali e mobilità professionale) viene suddiviso al 50% tra mobilità e immissioni in ruolo. Per l’a.s. 202627 l’eventuale posto dispari va assegnato alle immissioni in ruolo. Disposte le operazioni di mobilità dei docenti di ruolo, i cui esiti sono stati pubblicati il 29 maggio, i posti ancora vacanti saranno disponibili per le assunzioni in ruolo Saranno utilizzati tutti per i ruoli? Non lo sappiamo, dipende dalla richiesta del Ministero e dall’autorizzazione del MEF. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Elenchi regionali ruolo docenti 2026 chi può inserirsi domanda dal 6 al 25 maggio

Notizie e thread social correlati

Immissioni in ruolo docenti 2026, ecco in quali scuole saranno disponibili i posti [AGGIORNATO con L’Aquila]Sono stati pubblicati i trasferimenti e i passaggi di ruolo per i docenti già assunti a tempo indeterminato, segnando l’apertura delle assunzioni per...

Immissioni in ruolo docenti 2026, ecco in quali scuole saranno disponibili i posti [AGGIORNATO con Ragusa]Per il 2026, i posti disponibili per le immissioni in ruolo dei docenti saranno pubblicati con i trasferimenti e i passaggi di cattedra o ruolo.

Temi più discussi: Immissioni in ruolo docenti 2026/27: 50% GaE, 50% concorsi. Saranno utilizzati tutti i posti vacanti? [LO SPECIALE]; Mobilità scuola 2026/2027: docenti, sono 46.826 i posti disponibili dopo i trasferimenti; Docenti: 46.826 posti per le assunzioni in ruolo? Dopo la mobilità, posti vacanti e immissioni a tempo indeterminato (FILE PDF); Immissioni in ruolo docenti 2026/27, avvisi USP sui posti disponibili nelle varie province.

Immissioni in ruolo docenti 2026, ecco in quali scuole saranno disponibili i posti [AGGIORNATO con Ragusa]Immissioni in ruolo docenti: la pubblicazione dei movimenti dei docenti di ruolo apre la stagione delle procedure dedicate ai precari. orizzontescuola.it

Immissioni in ruolo docenti 2026: dopo la mobilità restano quasi 47.000 cattedre vacanti, ma l'uso dipende dalle scelte del MEF. #Personale x.com

Immissioni in ruolo docenti 2026: in attesa delle pubblicazioni ufficiali, come iniziare a calcolare i posti disponibili?Con l'inizio della pubblicazione delle prime graduatorie di merito relative al concorso docenti PNRR 3, moltissimi candidati si stanno chiedendo come fare a individuare i posti effettivamente disponib ... orizzontescuola.it