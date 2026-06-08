Ilaria Salis si iscrive a ‘Sinistra italiana’ | meravigliosa comunità politica

Ilaria Salis si è iscritta a Sinistra Italiana. Ha dichiarato di far parte di una “meravigliosa comunità politica”. Dopo aver raggiunto ruoli di rilievo nella sinistra radicale, ha deciso di aderire ufficialmente al partito. La sua iscrizione è stata annunciata pubblicamente. La Salis ha espresso entusiasmo per questa scelta, sottolineando l’importanza di condividere obiettivi politici con il nuovo gruppo.

Ilaria Salis, nel bel mezzo del suo processo in Ungheria, si era candidata al Parlamento europeo nelle file di Alleanza Verdi Sinistra. Adesso, dopo essere stata eletta e dopo essere diventata una dei volti di punta della sinistra radicale, la Salis ha annunciato ieri di aver preso la tessera di Sinistra Italiana, la formazione che fa capo a Nicola Fratoianni, presente ieri accanto all’eurodeputata. «Credo che il nostro percorso debba andare avanti in maniera ancora più unita da questo momento in poi». Salis si è detta «contenta di entrare a far parte di questa meravigliosa comunità politica e di dare anche il mio contributo al partito e alla coalizione che sta costruendo un’alternativa a questa brutta destra». 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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