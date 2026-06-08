Il rosa cipria è il colore dell'estate 2026 | facile da abbinare se sai come farlo

Il rosa cipria è stato scelto come colore principale per l’estate 2026. La tonalità si distingue per la sua delicatezza, ma riesce comunque a catturare l’attenzione. Dopo anni di colori vivaci e tonalità intense, questa stagione presenta una versione più raffinata e sobria. La scelta del colore si riflette nelle collezioni di abbigliamento e negli accessori, che puntano su un’eleganza discreta.

Per quanto possa sembrare delicato, il rosa cipria sa come farsi notare. Dopo stagioni dominate da tinte forti, nuance vitaminiche e rosa Barbie, la primavera estate 2026 sceglie una versione più sofisticata. Sorge così spontanea la domanda: cosa acquistare per seguire la tendenza del momento? E soprattutto, come abbinare il rosa cipria senza renderlo troppo romantico? Le ispirazioni arrivano dalle passerelle, dove il blush pink è stato riletto come nuovo neutro femminile. Non più soltanto colore da abiti da cerimonia o look bon ton, ma base elegante per camicie, gonne midi, cardigan leggeri, pantaloni fluidi e accessori quotidiani. Rosa cipria: le passerelle hanno scelto la nuance più soft dell’estate. 🔗 Leggi su Amica.it

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Tendenze Colori Primavera-Estate 2026 da Provare Assolutamente | Abbinamenti Chic ed Eleganti

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