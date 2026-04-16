Per la Primavera 2026, il rosa si conferma come colore di tendenza, capace di valorizzare le outfit delle over. Le sue diverse tonalità vengono proposte in abbinamenti classici e più audaci, offrendo molteplici possibilità di stile. Le nuove proposte di moda includono combinazioni meno convenzionali, che permettono di sperimentare con il colore e di creare look originali.

Oltre ai più tradizionali abbinamenti, il rosa, con le sue molteplici sfumature, si presta anche a combinazioni più insolite e ardite. Le idee da provare Oltre ai più tradizionali abbinamenti, il rosa, con le sue molteplici sfumature, si presta anche a combinazioni più insolite e ardite. Le idee da provare Il rosa, tra i colori primaverili per eccellenza, è uno dei protagonisti della stagione. Ma dire rosa è dire poco perchè il ventaglio di gradazioni è ricchissimo tanto che ogni over può trovare la sfumatura che fa al proprio caso, quella che piace di più esteticamente o quella che in generale valorizza meglio la propria figura. Se accostato al blu, il rosa è molto elegante e lo stesso vale per il beige e per il grigio.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il rosa è il protagonista della Primavera 2026: come abbinare il colore che fa brillare le over

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