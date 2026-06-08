Il prigioniero Alejandro Amenábar racconta l’uomo prima del mito chiamato Cervantes

Ci sono registi che si riconoscono nei generi, e altri che attraversano registri narrativi e storie. Un autore che da quasi trent’anni attraversa epoche, idee e grandi domande sull’esistenza è Alejandro Amenábar, vincitore del Premio Oscar e del Golden Globe per Mare dentro. Da Tesis ad Apri gli occhi, da The Others ad Agora, il cineasta cileno-spagnolo ha costruito una filmografia costellata da quesiti, ma uno in particolare riecheggia in maniera costante: cosa resta dell’essere umano quando viene privato delle proprie certezze? Il Prigioniero, presentato al Torino Film Festival nel novembre 2025, in sala dal 10 giugno, racconta, come esplicita il titolo, di libertà - e in questo caso, della sua mancanza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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