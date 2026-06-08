Il nuovo sindaco Legnini arriva in piazza ed esplode la festa | per acclamarlo sono arrivati anche da Ischia FOTO

Alle 17.15, il nuovo sindaco è uscito dalla sua abitazione e si è diretto verso il comitato elettorale in piazza Valignani. Una folla si è radunata lungo corso Marrucino, chiamando il suo nome per acclamarlo. Tra i presenti ci sono anche persone provenienti da Ischia. La manifestazione si è svolta con entusiasmo, con molti che hanno assistito all’arrivo del primo cittadino.

Sono da poco trascorse le 17.15 quando Giovanni Legnini compare su corso Marrucino, uscito dalla sua casa di via Spaventa, diretto verso il comitato elettorale di piazza Valignani, dove una folla crescente lo aspetta chiamando il suo nome. E la festa esplode fra esponenti politici locali e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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