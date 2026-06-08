Il Napoli sta seguendo da vicino la situazione di Vlahovic, anche su richiesta dell’allenatore. Tuttavia, non sono state presentate offerte ufficiali per il giocatore. Uno dei principali ostacoli alla trattativa è l’alto ingaggio del calciatore serbo, che rende più complesso il trasferimento. La società partenopea continua a valutare la situazione senza aver ancora fatto passi concreti verso un accordo.

di Francesco Spagnolo Il Napoli, anche su richiesta di Allegri, continua a monitorare Vlahovic. Ma l’ingaggio del serbo resta un ostacolo non facile da superare. Il calciomercato estivo si preannuncia rovente e uno dei nomi più caldi in assoluto è quello di Vlahovic. Con la scadenza del suo contratto con la Juventus fissata per il prossimo 30 giugno, il serbo dovrà trovare una soluzione in poco tempo.. Tra le società maggiormente interessate a valutare il colpo c’è anche il Napoli. Secondo le informazioni de La Repubblica, la dirigenza partenopea starebbe seguendo con estrema attenzione l’evolversi della situazione contrattuale che coinvolge l’attaccante bianconero, valutando la fattibilità di una proposta economica da presentare nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Il Napoli continua a monitorare Vlahovic, ancora nessuna offerta per il giocatore della Juve: cosa frena la trattativa

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