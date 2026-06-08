Il Milan sta valutando di affidare a Rangnick un ruolo decisionale nel club, concedendogli autonomia nelle scelte strategiche. Contestualmente, si stanno intensificando le discussioni interne riguardo all’allenatore, con l’opzione di puntare su Glasner. A 15 giorni dall’avvio di un cambiamento significativo, i tifosi continuano a esprimere malcontento, mentre la società si prepara a definire le prossime mosse. La situazione si sta avvicinando a un momento chiave per il futuro della squadra.

Milano, La contestazione si allarga, il Milan è sotto attacco dai suoi stessi tifosi, ma a 15 giorni dalla rivoluzione avviata con forza ma non ancora completata da Gerry Cardinale, si entra finalmente nella settimana decisiva in casa rossonera. Nel fine settimana gli incontri con Ralf Rangnick sono saliti a tre, un segnale che sembra indicare la volontà di via Aldo Rossi di consegnare pieni poteri al dirigente tedesco di Backnang. D’altronde, le richieste del classe 1958 non sarebbero mai cambiate. Previsto un incontro anche con Jaissle che però è sotto contratto con l’Al-Ahli. Spaccatura sul ct dell’Austria, candidato a prendere la guida dell’area tecnica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Il Milan punta su Rangnick: carta bianca per rivoluzionare il club. L’allenatore? All-in su Glasner

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