Il comune brianzolo che multa chi non ritira sacchi e contenitori per la differenziata

Notizia in breve

Il comune brianzolo ha introdotto una multa di 50 euro per chi non ritira sacchi e contenitori destinati alla raccolta differenziata. La misura si applica a chi non si conforma alle regole di conferimento dei rifiuti. L’obiettivo è incentivare il rispetto delle modalità di smaltimento e ridurre l’abbandono illecito dei materiali. La sanzione si aggiunge a eventuali altre azioni di controllo e verifica sul territorio.