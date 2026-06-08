Il comune brianzolo che multa chi non ritira sacchi e contenitori per la differenziata

Da monzatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il comune brianzolo ha introdotto una multa di 50 euro per chi non ritira sacchi e contenitori destinati alla raccolta differenziata. La misura si applica a chi non si conforma alle regole di conferimento dei rifiuti. L’obiettivo è incentivare il rispetto delle modalità di smaltimento e ridurre l’abbandono illecito dei materiali. La sanzione si aggiunge a eventuali altre azioni di controllo e verifica sul territorio.

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Una multa da 50 euro a chi non si mette in regola e va a ritirare sacchi e contenitori per la raccolta differenziata. È quella che scatterà dal 1 luglio per i cittadini ‘non ritiratori’ del comune di Vimercate.La decisioneA partire dal 1 luglio infatti, la polizia locale procederà all'emissione. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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