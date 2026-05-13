La gara a chi raccoglie più rifiuti la vince un comune brianzolo

Durante la quinta edizione di “Raccogli & Cammina”, svoltasi lo scorso 9 e 10 maggio, un comune della Brianza si è distinto per aver raccolto il maggior numero di rifiuti. L'evento, promosso dall'ente di gestione dei rifiuti, ha coinvolto diverse località della zona, con l'obiettivo di sensibilizzare la comunità sulla corretta gestione dei rifiuti e sulla tutela dell'ambiente.

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