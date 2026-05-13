La gara a chi raccoglie più rifiuti la vince un comune brianzolo
Durante la quinta edizione di “Raccogli & Cammina”, svoltasi lo scorso 9 e 10 maggio, un comune della Brianza si è distinto per aver raccolto il maggior numero di rifiuti. L'evento, promosso dall'ente di gestione dei rifiuti, ha coinvolto diverse località della zona, con l'obiettivo di sensibilizzare la comunità sulla corretta gestione dei rifiuti e sulla tutela dell'ambiente.
È il comune di Cavenago di Brianza ad aggiudicarsi la maggior raccolta di rifiuti nell'ambito della quinta edizione di “Raccogli & Cammina”, iniziativa promossa da Cem Ambiente e andata in scena lo scorso 9 e 10 maggio. Un weekend dove gli abitanti di 46 comuni italiani si sono ‘affrontati’ a.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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