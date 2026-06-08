Un record mondiale è stato stabilito grazie a una telechirurgia tra Roma e Pechino. Il chirurgo ha eseguito un intervento a distanza utilizzando un robot e una connessione dedicata ad alta affidabilità. La tecnologia ha permesso di superare migliaia di chilometri di distanza tra i due Paesi, collegando in tempo reale il medico e il paziente. L’intervento rappresenta un esempio di come la telemedicina possa operare oltre le frontiere.

Chirurgo a Roma, paziente a Pechino. Il filo hi-tech che li unisce: un robot e una connessione dedicata ad alta affidabilità che ha permesso di mandare in frantumi migliaia di chilometri di distanza tra Italia e Cina. Lo scorso 4 giugno è stato eseguito con successo il primo intervento al mondo, mai fatto prima, di rimozione in tempo reale di un trombo neoplastico della vena cava inferiore mediante telechirurgia robotica intercontinentale. Ia applicata alla medicina. L’itnervento era senza alcun dubbio l’evento più atteso della XXII edizione del Congresso internazionale Cilr 2026 (Challenges in Laparoscopy, Robotics & Ai), promosso dal chirurgo urologo italiano Vito Pansadoro, che si è concluso sabato a Roma. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Il chirurgo è a Roma, il paziente a Pechino: record mondiale per la telechirurgia

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