Il centrosinistra resta alla guida della città con Legnini sindaco | come sarà il nuovo consiglio comunale

Il centrosinistra mantiene la guida del Comune di Chieti con Giovanni Legnini confermato sindaco per il secondo mandato. La vittoria elettorale ha portato alla composizione del nuovo consiglio comunale, che vede la presenza di esponenti di questa coalizione. La composizione definitiva sarà ufficializzata dopo lo scrutinio completo delle schede. La campagna elettorale si è conclusa con la conferma della maggioranza di centrosinistra alla guida della città.

Con la vittoria di Giovanni Legnini per la seconda consiliatura consecutiva il Comune di Chieti sarà guidato da una giunta di centrosinistra. E già si delinea la composizione del nuovo consiglio comunale con i nomi dei consiglieri eletti delle varie liste.Nella lista civica Sindaco Legnini Chieti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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