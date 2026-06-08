Il caporalato si manifesta quando il male è già consumato | il monito di Crescenti

Il caporalato si presenta come un fenomeno in continua evoluzione, che si adatta e si trasforma, rendendo difficile un intervento tempestivo da parte delle autorità. Secondo un esperto, spesso il male è già compiuto prima che si possano attivare azioni di contrasto efficaci. La complessità del fenomeno richiede risposte che vadano oltre le mere azioni giudiziarie, considerando la sua capacità di riprodursi e di adattarsi alle mutate condizioni.

“Il caporalato non è più soltanto un fenomeno da inseguire sul piano giudiziario: è una struttura che si adatta, si trasforma e si riproduce, rendendo spesso tardivo l’intervento repressivo dello Stato”. È questa la chiave di lettura offerta dal procuratore della Repubblica di Palmi, Emanuele. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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