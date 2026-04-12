Altro che salotto bono | ai Porcinai s’è già consumato il pavimento

Ai giardini del Porcinai, appena inaugurati, si è già reso necessario intervenire sul pavimento. Dopo la cerimonia di apertura, sono stati avviati lavori di riparazione per ripristinare alcune parti danneggiate della pavimentazione. L'intervento, che riguarda il primo strato di rattoppi, si manifesta come un intervento tempestivo per risolvere i problemi emersi subito dopo l'apertura. La situazione ha attirato l'attenzione di chi frequenta il luogo.

AREZZO — Oh via, un s’è fatto in tempo a tagliare il nastro che già tocca rifare il pavimento. Ai giardini del Porcinai, che dovevano diventare il “salotto bono” della città (così dicevano), s’è già partiti col primo giro di rattoppi. Nella zona verso la stazione, la pavimentazione nuova di pacca presenta già delle belle strusciate. roba che manco il primo giorno di scuola coi bimbi nuovi. E la gente, ovviamente, un s’è fatta pregà. C’è chi domanda: “Ma di che l’hanno fatta, di burro?” Chi invece va più diretto: “Quando si risparmia, poi si paga doppio. e noi si paga sempre!” E poi c’è il genio che propone: “Oh, mettici un distributore di pattine e via, si risolve tutto!” Insomma, tra ironia e giramenti, il malumore gira più veloce delle idropulitrici — che pare siano proprio loro le indiziate numero uno.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Altro che salotto bono: ai Porcinai s’è già consumato il pavimento Riaperti finalmente al pubblico i Porcinai. Aree verdi e panchine: un nuovo salottoI giardini Porcinai sono tornati a nuovo splendore a una settimana dalla primavera. Arezzo, partito il restauro della fontana della Chimera: operai già al lavoro ai PorcinaiÈ entrato nel vivo il restauro della Fontana della Chimera ai Giardini del Porcinai, uno degli interventi più attesi nel percorso di riqualificazione...