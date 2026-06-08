Il Bologna ha messo nel mirino Peer Koopmeiners, considerato un centrocampista con buone doti tecniche e versatilità. Il club valuta il suo profilo come ideale per rafforzare il reparto. Oltre a Koopmeiners, il Bologna guarda anche a Mangala, anche lui centrocampista. La società sta valutando le trattative per rinforzare la mediana con questi profili.

Peer Koopmeiners obiettivo prioritario del Bologna: il club punta su tecnica e versatilità. Attenzione anche a Mangala. Il Bologna ha iniziato a muoversi con decisione sul mercato in vista della stagione 202627. Dopo aver definito la scelta del nuovo allenatore, la dirigenza rossoblù è pronta ad accelerare sulla costruzione della rosa che accompagnerà il nuovo corso tecnico. Koopmeiners, il profilo che intriga. Secondo quanto riportato da Luca Cilli, uno dei nomi che sta raccogliendo maggiore interesse è quello di Peer Koopmeiners. Il centrocampista dell’AZ Alkmaar viene considerato un profilo ideale per duttilità e qualità tecniche: può ricoprire più ruoli nella zona centrale del campo, garantendo equilibrio, costruzione e versatilità tattica. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Il Bologna piomba su Koopmeiners! Profilo ideale per duttilità e qualità tecniche. Occhi anche su Mangala

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