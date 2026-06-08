Idols - kpop dance show & party alla food court di To Dream

IDOLS è una festa KPOP che si terrà questa estate alla food court di To Dream in due appuntamenti, accessibile a ragazze e ragazzi, ma anche alle famiglie.Workshop di danza (posti limitati), photocards omaggio, make-up corner, foto con i cosplayers, spettacolo Huntrx & Saja Boys e DJ set finale. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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K-Pop Demon Hunters - Dance Party Adventure!

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