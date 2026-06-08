Il budget della difesa statunitense per il 2027 prevede investimenti in droni, intelligenza artificiale, tecnologie quantistiche, reattori nucleari mobili e produzione avanzata. Sono previsti fondi per lo sviluppo di sistemi autonomi, tecnologie spaziali e semiconduttori. L’obiettivo è potenziare capacità militari in settori come spazio, sicurezza cibernetica e innovazione tecnologica. La spesa si concentra su progetti di ricerca e acquisizione di nuove tecnologie strategiche.

Droni, intelligenza artificiale, tecnologie quantistiche, reattori nucleari mobili e manifattura avanzata. È questa, in estrema sintesi, la direzione indicata dalla House Armed Services Committee (Hasc) del Congresso, che nei giorni scorsi ha approvato la propria versione del National Defense Authorization Act (Ndaa) per l’anno fiscale 2027. Il provvedimento autorizza circa 1.150 miliardi di dollari per la Difesa e rappresenta il primo passaggio di un iter legislativo che dovrà ancora attraversare il voto dell’intera Camera, il confronto con il Senato e la successiva riconciliazione tra i due testi, ma offre già adesso degli spunti interessanti per capire quali saranno le priorità della Difesa a stelle e strisce per il prossimo anno. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - IA, semiconduttori, droni e spazio. Cosa racconta il budget Difesa Usa per il 2027

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