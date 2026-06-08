I viaggi organizzati su Tik Tok e la gola profonda | i dettagli dell' inchiesta sul traffico migranti

Un'indagine ha scoperto un'organizzazione che gestisce traffico di migranti attraverso social come TikTok. Questa rete, originariamente basata sul passaparola, ora funziona come un'agenzia di viaggi illegale, offrendo servizi di trasporto clandestino. Le operazioni vengono promosse e coordinate tramite post e messaggi sui social, facilitando il trasferimento di persone in modo illecito. L'inchiesta ha identificato i metodi e i canali utilizzati per organizzare e pubblicizzare queste rotte clandestine.

Non più solo il passaparola, ma una vera e propria agenzia di viaggi illegale che corre sui social network. L’inchiesta della Dda di Genova e dello Sco della polizia, che ha portato all’arresto di un’organizzazione criminale tunisina, svela come il traffico di esseri umani si sia evoluto in un. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Vacation Prep Vlog for Japan | Packing, Zara Haul + Outfit Try-On

Notizie e thread social correlati

Assaltano un distributore con armi e passamontagna, ma stavano girando un video su tik-tokDue persone hanno messo in scena una rapina a un distributore di carburante, indossando passamontagna e brandendo armi finte, con l’obiettivo di...

L’abbiamo vista su Tik Tok e promette di dire addio alle gambe pesanti. Ma la pedana vibrante virale funziona davvero?Una pedana vibrante che ha conquistato Tik Tok promette di aiutare a eliminare le gambe pesanti.

Si parla di: Vacanze in solitaria: i vantaggi e le mete più gettonate; Dai video alle prenotazioni dei viaggi: TikTok compie un passo che potrebbe cambiare tutto.