I migliori iPhone in offerta su Amazon oggi | sconti fino a 130€

Oggi su Amazon sono disponibili sconti sui modelli di iPhone, con riduzioni fino a 130 euro. Le offerte interessano diversi dispositivi Apple, che risultano a prezzi inferiori rispetto al listino. Gli sconti sono applicati su alcuni modelli selezionati e sono validi fino a esaurimento scorte. Le promozioni sono visibili sulla piattaforma di vendita online e riguardano sia versioni recenti che più datate.

Ci sono momenti in cui vale la pena fermarsi e guardare cosa sta succedendo sui prezzi Apple. Questo è uno di quei momenti. Su Amazon, una serie di iPhone — dalla gamma più recente fino ai modelli della generazione precedente — si trovano oggi a prezzi sensibilmente inferiori al listino ufficiale, con sconti che in alcuni casi superano il 18%. Non si tratta di promozioni lampo costruite ad arte, ma di riduzioni reali rispetto al prezzo consigliato da Apple. I prezzi Amazon possono cambiare rapidamente durante la giornata e alcuni colori o tagli di memoria potrebbero esaurirsi prima di altri quindi non attendere se hai intenzione di acquistare il tuo nuovo iPhone. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

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