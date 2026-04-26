Il 26 aprile, Amazon ha avviato promozioni sui telefoni di varie marche, tra cui Pixel, Samsung, iPhone e Motorola. Gli sconti arrivano fino a 300 euro, offrendo ai clienti la possibilità di acquistare dispositivi a prezzi ridotti. Le offerte riguardano diverse fasce di prezzo e modelli, disponibili per un periodo limitato. L'iniziativa si inserisce in una campagna promozionale di Amazon per dispositivi tecnologici.

? Cosa sapere Amazon attiva sconti fino a 300 euro su Pixel, Samsung, iPhone e Motorola il 26 aprile.. Le riduzioni permettono l'accesso a modelli con intelligenza artificiale e design ultra sottili.. Oggi, 26 aprile 2026, Amazon ha attivato una serie di sconti significativi su un ampio ventaglio di smartphone, con riduzioni che toccano i 300 euro rispetto ai prezzi di listino e coprono diverse fasce di budget, dai modelli economici ai top di gamma. La selezione proposta dal marketplace online non si limita a un singolo produttore, ma abbraccia ecosistemi differenti: si va dalla purezza software di Google alle soluzioni hardware audaci di Apple, passando per le prestazioni elevate di Motorola e Samsung.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sconti smartphone: fino a 300€ su Pixel, Samsung e iPhone

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