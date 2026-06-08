Un biologo romano ha raccontato di aver rifiutato i vaccini Covid per le sue figlie. Il giudice ha revocato la potestà genitoriale. Sabato ha portato le figlie a mangiare in un ristorante coreano, dove sono apparse felici. Ha aggiunto che in quel momento ha sentito un attimo di sollievo, lontano dalle controversie legali. La vicenda riguarda il suo rifiuto ai vaccini e le conseguenze giudiziarie.

«Sabato scorso le ho portate al ristorante coreano. Le ho viste felici e per qualche ora è svanita tutta l’amarezza di questa vicenda». È da questo ricordo che Massimo O., 57 anni, biologo romano, sceglie di partire per raccontare al Secolo d’Italia una battaglia che dura da anni e che, annuncia insieme ai suoi legali, potrebbe ora approdare davanti alla Corte europea dei diritti dell’Uomo. «Le figlie mi adorano. Non è mai mancato loro nulla, sono sempre state curate e accudite», dice. Oggi le ragazze hanno 14 e 17 anni e il rapporto con loro resta il centro della sua vita. «Mi hanno tolto le decisioni sulla salute delle mie figlie» La vicenda nasce dal conflitto con l’ex moglie su alcune scelte sanitarie riguardanti le figlie minorenni durante e dopo la pandemia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Covid.

© Secoloditalia.it - «Ho detto no ai vaccini Covid per le mie figlie, il giudice mi ha tolto la potestà genitoriale»: il racconto di un biologo romano al Secolo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

COSA MI È SUCCESSO DOPO IL VACCINO. BELEN, SCOPPIA LA POLEMICA: ARRIVA LA FURIA DI BASSETTI

Notizie e thread social correlati

“Mi resta un anno di vita. Ho portato le mie figlie a provare abiti da sposa”: la storia di Raven BlakleyUna donna ha scoperto di avere un cancro terminale e le è rimasto un anno di vita.

Vannacci: “Le mie figlie le ho mandate con orgoglio alla scuola pubblica, ma nessuno ha insegnato l’inno nazionale”Un genitore ha dichiarato di aver mandato le figlie alla scuola pubblica con orgoglio, ma ha affermato che nessuno ha insegnato loro l’inno nazionale.

Temi più discussi: Covid, alcune misure non le rifarei; Caso De Gregori, Enrico Ruggeri rivendica le sue posizioni sul Covid e dice: Schierarsi significa rischiare grosso, voi volete che gli artisti lo facciano, ma ripetendo ciò che pensate voi; La Padania c'è ancora, sul campo da calcio. In finale agli Europei con 17 bergamaschi; Senigallia, morso al vigilante: scatta la profilassi. Ho detto che avevo l’Hiv ma è falso.

Gli artisti devono schierarsi? Io col Covid l'ho fatto e ho perso tutto Così Enrico Ruggeri si inserisce nel dibattito scatenato da De Gregori, che nei giorni scorsi ha dichiarato: Perché devo sentire un proclama dal palco?, riferendosi per esempio a Springst x.com

Covid, il pasticcio di Conte sulle monoclonali. Il documento che lo inchiodaL'Agenzia del Farmaco sdogana le dosi destinate ai fragili non vaccinabili in pandemia che Eli Lilly ci aveva regalato 44 giorni dopo che l'offerta era sfumata. L'impatto sul secondo lockdown ... msn.com

Covid, la nuova variante Cicada avanza negli Usa. Pregliasco: Sfugge ai vacciniL’ombra del Covid torna a preoccupare gli esperti. La nuova allerta arriva dagli Stati Uniti, dove il virus si sta diffondendo nelle vesti di una variante, battezzata Cicada dagli addetti ai lavori, ... repubblica.it