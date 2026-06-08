Il Pisa ha comunicato ufficialmente di aver esonerato l’allenatore Oscar Hiljemark. La decisione è definitiva e la società ha reso nota la notizia tramite un comunicato ufficiale.

Pisa, arriva la decisione definitiva: Oscar Hiljemark sollevato dall’incarico. Diffuso il comunicato della società toscana. La separazione era nell’aria e ora è ufficiale: Oscar Hiljemark non è più l’allenatore del Pisa. Il club nerazzurro, retrocesso in Serie B dopo una sola stagione, ha comunicato l’esonero del tecnico svedese attraverso una nota ufficiale. Una decisione attesa, considerando che la dirigenza è già al lavoro per individuare il nuovo allenatore: in cima alla lista figurano Paolo Bianco e Paolo Zanetti. Hiljemark era arrivato a Pisa lo scorso 3 febbraio, firmando un contratto fino al 2027 e raccogliendo l’eredità di Alberto Gilardino con l’obiettivo di rilanciare una squadra allora a quattro punti dalla salvezza. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Hiljemark non è più l’allenatore del Pisa: arriva il comunicato ufficiale della società

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