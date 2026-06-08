GUIDA TV 8 GIUGNO 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Notizia in breve

Questa sera in televisione ci sono diverse programmazioni tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e altre reti. La guida tv fornisce un elenco di programmi e film in onda, senza indicazioni su preferenze o valutazioni. Sono presenti trasmissioni di vario genere, tra cui fiction, news e intrattenimento, con orari e canali specificati. La guida invita anche a partecipare a un gioco chiamato Totoshare, per indovinare gli ascolti serali.