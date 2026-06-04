GUIDA TV 4 GIUGNO 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Notizia in breve

Stasera in TV, tra Rai, Mediaset, La7 e Discovery, ci sono diverse proposte. Su Rai1 va in onda un film, mentre su Canale 5 si aspetta un reality. La7 propone un approfondimento politico, e Discovery trasmette un documentario. La programmazione include anche serie e show di intrattenimento. La guida tv fornisce dettagli sugli orari e i titoli, senza indicazioni di preferenza o analisi.