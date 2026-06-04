GUIDA TV 4 GIUGNO 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI
Stasera in TV, tra Rai, Mediaset, La7 e Discovery, ci sono diverse proposte. Su Rai1 va in onda un film, mentre su Canale 5 si aspetta un reality. La7 propone un approfondimento politico, e Discovery trasmette un documentario. La programmazione include anche serie e show di intrattenimento. La guida tv fornisce dettagli sugli orari e i titoli, senza indicazioni di preferenza o analisi.
Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 23:40 Diversi Come Due Gocce d’Acqua Porta a Porta Film Talk Show Rai2 21:00 23:00 Diamond League: Golden Gala Real Steel Sport Film Rai3 21:20 22:55 Nevergreen: Perfette Sconosciute Brunori Sas: Il Tempo delle Noci Doc. Doc. Rete 4 21:35 01:00 Quarto Grado Drive Up Inchieste Rubrica Canale 5 21:55 00:00 Montmartre new X-Style Serie Tv Rubrica Italia 1 21:30 00:35 Sarabanda Celebrity Scrivimi Una Canzone Game Show Film La7 21:15 01:00 Piazzapulita TgLa7 Talk Show Notiziario Tv8 21:40 00:45 No Time To Die GialappaShow: Best Of R Film Show Nove 21:30 23:40 Sinceramente Persia R Michael Jackson: Anatomia di una Caduta R Show Doc. 🔗 Leggi su Bubinoblog
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Mi piace la miniatura che PlayStation ha usato per il video che mostra l'aggiornamento di giugno di GT7 (è lo stesso video del canale GT TV) reddit