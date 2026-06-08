un aereo della nato ha abbattuto un drone che sorvolava la lettonia

Le forze armate lettoni hanno comunicato che un aereo della Nato ha abbattuto un drone che si trovava nel cielo sopra la Lettonia. L'evento è stato confermato dai media locali, senza ulteriori dettagli sulla provenienza o sulle caratteristiche del drone. Non sono stati segnalati danni o feriti a seguito dell'incidente. La notizia si inserisce in un contesto di attività militare nella regione.

Intorno alle 9:20 è stato emesso un avviso riguardante i comuni di Ludza, Balvi e Aluksne, nella zona Est dello Stato, in merito a una potenziale minaccia allo spazio aereo. Lo hanno annunciato le forze armate del Paese, secondo quanto riportato dai media locali. Intorno alle 9:20, è stato emesso un avviso riguardante i comuni di Ludza, Balvi e Aluksne, nella zona Est dello Stato, in merito a una potenziale minaccia allo spazio aereo. © TAGFIN S.r.l. – Sede Legale: Via dell’Annunciata, 7 20121 Milano (MI) . 🔗 Leggi su Lettera43.it

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Lettonia: aereo della Nato ha abbattuto questa mattina un drone

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