Grimaldo si allontana dalla Juventus | questi due club in pole position Gli aggiornamenti sul futuro dello spagnolo
Il giocatore spagnolo si sta allontanando dalla Juventus. Attualmente, il Barcellona e l'Atletico Madrid sono le squadre più vicine a ingaggiarlo. Il calciatore ha espresso la volontà di tornare in Spagna, lasciando quindi in secondo piano il suo eventuale trasferimento in Italia. Le trattative tra le parti sono in corso, ma non ci sono ancora accordi definitivi. La situazione rimane in evoluzione.
di Francesco Spagnolo Il nome di Grimaldo si allontana dalla Juve. Sull’esterno hanno messo gli occhi Barcellona e Atletico e il giocatore vuole tornare in patria. Il futuro di Alejandro Grimaldo potrebbe essere a tinte spagnole, allontanandosi definitivamente dalla Serie A. Il laterale mancino sembra ormai pronto a fare i bagagli durante la prossima sessione estiva di trasferimenti. Nonostante i ripetuti accostamenti alla Juventus, i rumors che arrivano direttamente dalla penisola iberica tracciano una strada ben diversa per il calciatore. Il richiamo della terra natia sembra infatti aver giocato un ruolo decisivo nelle ultime ore. Stando alle indiscrezioni dei media spagnoli, il giocatore avrebbe manifestato la chiara intenzione di misurarsi finalmente con la Liga. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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