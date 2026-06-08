Grimaldo si allontana dalla Juventus | questi due club in pole position Gli aggiornamenti sul futuro dello spagnolo

Notizia in breve

Il giocatore spagnolo si sta allontanando dalla Juventus. Attualmente, il Barcellona e l'Atletico Madrid sono le squadre più vicine a ingaggiarlo. Il calciatore ha espresso la volontà di tornare in Spagna, lasciando quindi in secondo piano il suo eventuale trasferimento in Italia. Le trattative tra le parti sono in corso, ma non ci sono ancora accordi definitivi. La situazione rimane in evoluzione.