Le forze armate statunitensi hanno iniziato a bloccare i porti in Iran, creando una situazione di tensione tra i due paesi. Nonostante questa decisione, le parti continuano a mantenere un canale di comunicazione aperto, con dialoghi ancora in corso. La mossa degli Stati Uniti si inserisce in un quadro di rialzo delle tensioni nella regione, mentre le autorità iraniane hanno reagito agli eventi senza interrompere i contatti diplomatici.

Dopo il fallimento dei negoziati dello scorso fine settimana in Pakistan, un funzionario statunitense ha affermato che i contatti proseguono e che un accordo è più vicino. Il primo ministro pachistano Shehbaz Sharif ha confermato che gli sforzi diplomatici non si sono mai interrotti. Il presidente statunitense Donald Trump ha affermato che l’Iran vuole un accordo, aggiungendo però che non darà mai la sua approvazione a un’intesa che consenta a Teheran di dotarsi delle armi nucleari. Trump ha dichiarato che le forze armate statunitensi bloccheranno le navi iraniane e qualsiasi imbarcazione che dovesse pagare un pedaggio all’Iran, aggiungendo che le navi militari iraniane che dovessero cercare di forzare il blocco saranno distrutte.🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Gli Stati Uniti avviano il blocco dei porti iraniani, ma prosegue il dialogo

Gli Stati annunciano il blocco di tutti i porti iraniani dopo il fallimento dei negoziati“Le navi in transito nello stretto di Hormuz non saranno invece ostacolate”, ha aggiunto.