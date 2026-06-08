Glass Economy e crisi energetica | la sfida alla decarbonizzazione tra costi e innovazione

L'industria del vetro sta affrontando una sfida legata alla transizione energetica, con l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra mentre mantiene la produzione. La crisi energetica ha aumentato i costi delle fonti di energia, influenzando i processi produttivi. La necessità di innovare tecnologie e metodi produttivi si scontra con le elevate richieste di energia del settore, rendendo difficile trovare un equilibrio tra sostenibilità e costi.

La transizione energetica dell’industria del vetro è oggi al centro di una tensione strutturale: da un lato la necessità di ridurre drasticamente le emissioni, dall’altro la natura intrinsecamente energivora del processo produttivo. La fusione del vetro richiede temperature comprese tra 1400 e 1650 °C, rendendo il settore fortemente dipendente dai combustibili fossili e quindi esposto sia alla volatilità dei prezzi energetici che alle politiche climatiche sempre più stringenti. Come evidenziato nell’analisi di McKinsey, a livello globale la produzione supera i 150 milioni di tonnellate annue, con un’impronta emissiva stimata attorno a 150 Mt di CO?, un dato che restituisce con chiarezza la portata della sfida. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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Iran-Israel War & Fuel-Gas Crisis: Preparing the Next Generation for Survival

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