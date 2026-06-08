Giro della Provincia di Terni Marco Bernardinetti vince l’ultima volata Trionfa Marco Pasquale Canale

Notizia in breve

Nel debutto del Giro della Provincia di Terni, una competizione ciclistica dedicata alle categorie amatoriali, si è svolta l’ultima tappa. Marco Pasquale Canale ha vinto la volata finale, battendo gli avversari. La gara è stata organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica ‘Il Salice’. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi ciclisti amatoriali, con la corsa che si è conclusa con la vittoria di Canale.