Giro della Provincia di Terni Marco Bernardinetti vince l’ultima volata Trionfa Marco Pasquale Canale

Da ternitoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel debutto del Giro della Provincia di Terni, una competizione ciclistica dedicata alle categorie amatoriali, si è svolta l’ultima tappa. Marco Pasquale Canale ha vinto la volata finale, battendo gli avversari. La gara è stata organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica ‘Il Salice’. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi ciclisti amatoriali, con la corsa che si è conclusa con la vittoria di Canale.

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Un debutto assoluto per il Giro della Provincia di Terni, manifestazione ciclistica riservata alle categorie amatoriali ed organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica ‘Il Salice’. A vincere la classifica generale, al termine delle tre tappe, è stato Marco Pasquale Canale (ASD. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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