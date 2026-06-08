Il governo ha annunciato un aumento delle retribuzioni nette per i giovani e ha previsto sgravi fiscali per le aziende che assumono giovani lavoratori. Sono stati introdotti incentivi economici e agevolazioni fiscali per favorire l’occupazione giovanile. Queste misure non sono legate a modelli stranieri, ma rappresentano interventi specifici per sostenere i giovani nel mercato del lavoro italiano.

C’è una buona notizia per i giovani italiani: non serve inseguire la Spagna che la sinistra vende come Paese dei balocchi, tutto “ fiesta” e miracolo progressista. Guardando oltre la propaganda, nel pacchetto Sánchez sono inclusi anche “ no dinero y mucha corrupción ”. In Italia, il governo di centrodestra fa altro: meno favole, più buste paga; meno propaganda, più lavoro. Il nuovo rinnovo per ministeri, agenzie fiscali ed enti previdenziali va letto così: un altro aumento per gli statali, il terzo in poco più di tre anni. E questa volta potrebbe firmare anche la Cgil di Landini. Non un dettaglio. Al lavoro per i giovani. Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica amministrazione, non nasconde la soddisfazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Giovani, più soldi in busta paga e sgravi per chi assume: il piano del governo, altro che modello Sanchez…

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Bonus Under 35 e Donne: più soldi in busta paga e incentivi mai visti

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