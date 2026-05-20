Più soldi in busta paga per i sanitari bolognesi | ecco a chi spettano

Da bolognatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire dalla busta paga di maggio, gli operatori sanitari di Bologna riceveranno un incremento nelle retribuzioni legato all’indennità di pronto soccorso e di turno. La modifica riguarda i lavoratori coinvolti in attività di emergenza e turni notturni, con aumenti che entreranno in vigore immediatamente con il prossimo stipendio. Questa novità si applica a tutto il personale sanitario che svolge funzioni di pronto intervento e turni di reperibilità nel territorio.

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Novità in arrivo per gli operatori sanitari. Con la busta paga di maggio, i lavoratori vedranno scattare gli aumenti legati all'indennità di pronto soccorso e di turno. A dare l'annuncio è la Cisl-Fp di Bologna, che parla dei "primi esiti del lavoro svolto ai tavoli di confronto regionali e. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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