Più soldi in busta paga per i sanitari bolognesi | ecco a chi spettano

A partire dalla busta paga di maggio, gli operatori sanitari di Bologna riceveranno un incremento nelle retribuzioni legato all’indennità di pronto soccorso e di turno. La modifica riguarda i lavoratori coinvolti in attività di emergenza e turni notturni, con aumenti che entreranno in vigore immediatamente con il prossimo stipendio. Questa novità si applica a tutto il personale sanitario che svolge funzioni di pronto intervento e turni di reperibilità nel territorio.

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