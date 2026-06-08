Giorgia Meloni in trionfo su The Times | Starmer e Merz se lo sognano
Giorgia Meloni ha ricevuto un riconoscimento internazionale e ha dichiarato che il leader laburista e il candidato della CDU sognano di ottenere risultati simili. La prima ministra ha commentato la notizia in un'intervista, sottolineando la sua posizione politica. La pubblicazione ha dedicato un articolo a questa figura politica, evidenziando il suo successo e le sue affermazioni. La notizia si concentra sulla reazione di Meloni e sul riconoscimento ricevuto.
Altro prestigioso riconoscimento internazionale per Giorgia Meloni. Questa volta a celebrarla è il The Times, il più importante quotidiano britannico, che sottolinea il ruolo di grande credibilità dell'Italia a la "stabilità straordinaria" portata sulla scena politica dalla premier, leader di Fratelli d'Italia. In altre parole, il modello-Meloni vince in Europa. L'approfondimento pubblicato nell'edizione domenicale della storica testata, The Sunday Times, parte dal record di durata da poco messo a segno dal governo Meloni (il secondo più duraturo della storia della Repubblica, con buone possibilità di battere il primato del secondo governo Berlusconi) per tratteggiarne un ritratto più ampio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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