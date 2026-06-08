Gianluigi Nuzzi ha negato che Marco Poggi abbia ricevuto pagamento per l’intervista trasmessa a Quarto Grado il 5 giugno. Ha inoltre annunciato di aver presentato una querela contro una persona coinvolta e ha dichiarato che procederà a ulteriori azioni legali contro questa persona.

Gianluigi Nuzzi smentisce che Marco Poggi sia stato pagato per l’intervista esclusiva rilasciata a Quarto Grado, in onda su Rete 4 nella serata di venerdì 5 giugno. Sul colloquio, il giornalista e conduttore afferma in un’intervista a Libero: “A me ha commosso la nostra Martina Maltagliati, che con una gravidanza al settimo mese, con quel suo bel pancione da dolce attesa, ha preso l’ennesimo treno, è andata a Mestre e ha condotto un’intervista così densa. Se c’è qualcuno a cui va il mio plauso è lei”. Nuzzi condivide le preoccupazioni del fratello di Chiara Poggi sull’eccessiva esposizione mediatica del caso: “Non me ne voglia il dottor... 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Gianluigi Nuzzi: “Marco Poggi pagato per l’intervista a Quarto Grado? Ho querelato Corona e tornerò a querelarlo”

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50 MILA EURO A MARCO POGGI? AL MASSIMO PAGHIAMO UNA PIZZA. Dopo il clamore per la prima intervista del fratello di Chiara Poggi a 19 anni dal delitto di Garlasco, Gianluigi Nuzzi rompe il silenzio sulle polemiche #GianluigiNuzzi #Garlasco x.com

Gianluigi Nuzzi non ha dato 50mila euro a Marco Poggi per l’intervista a Quarto Grado: Querelerò Fabrizio CoronaNessun cachet da 50mila euro per Marco Poggi. Gianluigi Nuzzi ha smentito di avere dato dei soldi al fratello di Chiara Poggi per l'intervista esclusiva ... fanpage.it

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A Quanto pare Marco Poggi si farà sentire per per la prima volta a Quarto Grado reddit