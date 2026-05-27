Il progetto del caccia di sesta generazione - nome in codice: “Gcap” - che allo stato attuale coinvolge Italia, Regno unito e Giappone, potrebbe registrare nei prossimi giorni novità sostanziali. Giugno si delinea come un mese determinante. Il programma Gcap lanciato nel 2022 punta all’entrata in servizio del nuovo velivolo da combattimento, con pilota a bordo, entro il 2035. L’attenzione è tutta su Londra. Il Regno Unito ha infatti tempo fino al 30 giugno per approvare il Defense Investment Plan (6 miliardi sterline), un programma predisposto a febbraio dal Tesoro britannico. Se ciò non dovesse accadere, e il via libera non dovesse arrivare in questi tempi, il rischio è che si vada verso una frammentazione del programma. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Caccia di sesta generazione, oltre 4mila ingegneri rischiano di essere spostati su altri progetti

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