Sean Penn non ha partecipato alle ultime premiazioni e ha commentato negativamente l’uso dei selfie durante gli eventi pubblici. La sua assenza alle grandi cerimonie ha attirato l’attenzione, mentre le sue dichiarazioni evidenziano una critica all’attuale modo di vivere e condividere momenti pubblici. La posizione dell’attore si inserisce in un dibattito più ampio sulle tendenze sociali e comportamentali dell’epoca.

Sean Penn, maestro integerrimo della recitazione, torna a far parlare di sé, dopo che la sua “rumorosa” assenza agli Oscar aveva destato curiosità. Non si sarebbe mai trattato di un’agenda troppo piena ma di una scelta organica e consapevole. L’attore si è espresso: non andrà, in nessun caso, a un raduno pubblico “ con più di otto persone “, motivo per cui è stato notevolmente assente dal recente 98 ° Academy Awards, dove ha vinto come miglior attore non protagonista (il suo terzo Oscar ). Il protagonista di Mystic River usa parole molto dure contro le premiazioni e anche contro l’abitudine dei fan di farsi i selfies con i divi. Lui, di certo, non ne concederà mai più. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Genio e ribellione: Sean Penn diserta le grandi premiazioni e parla della dannosità dei selfie. Cosa ci dice dell’era in cui viviamo?

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